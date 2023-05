Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANAF au aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei in urma controalelor efectuate la centrul comercial Dragonul Roșu din Capitala. ”Peste 200 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat 203 operatori economici din complexul comercial Dragonul Rosu. Au fost aplicate…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de peste 1,6 milioane de lei, in urma controalelor efectuate in perioada minivacantei de 1 Mai, conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza AGERPRES . „Actiunea, desfasurata…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de peste 1,6 milioane de lei, in urma controalelor efectuate in perioada minivacantei de 1 Mai, conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, informeaza Agerpres. “Actiunea, desfasurata de Autoritatea…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 1,6 milioane de lei, in urma controalelor efectuate in perioada minivacantei de 1 Mai, conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) preluat de Agerpres. Citește și: Angajata unei…

- Inspectorii au aplicat amenzi de peste 1,6 milioane de lei, in urma controalelor efectuate intre 28 și 29 aprilie, a informat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Acțiunea s-a concretizat prin verificarea a 1.285 de obiective, iar inspectorii ANSVSA au dat…

- Inspectorii de la Antifrauda au aplicat amenzi de peste 1,6 milioane de lei la nivel national, in doua zile de controale in domenii economice cu slaba conformare fiscala, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)."DGAF desfasoara controale antifrauda la nivel national in domenii…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de spre 4,76 milioane de lei, in urma controalelor efectuate cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in perioada 28 martie – 13 aprilie. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), transmis…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au dat amenzi de peste doua milioane de lei bisericilor și manastirilor care au și unitați de cazare in urma unor controale care au vizat masurile de siguranța la incendiu, informeaza Agerpres.