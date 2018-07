Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a declansat o ancheta in cazul exploziei la sonda de la Cechesti, in care a murit un barbat, angajat al Romgaz. Inspectorul-sef adjunct pentru Securitate si Sanatate in Munca al ITM Harghita, Marian Stan, a precizat ca au fost declansate procedurile de cercetare…

- O deflagratie produsa vineri dimineata a ranit grav un barbat in varsta de 49 de ani care, in ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. In prima instanta, s-a aflat ca angajatul ar fi fost ranit grav la cap, in urma unei explozii ce a avut loc la o sonda aflata in localitatea Cechesti […] Explozie…

- Barbatul ranit vineri in explozia de la Cechesti a murit, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr. Peter Szilard.Potrivit acestuia, barbatul avea leziuni craniene grave, a intrat in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi resuscitat.…

- Un copil de 7 ani a murit ieri seara dupa ce a mers la scaldat pe plaja Modern din Constanta. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca minorul a mers la.plaja cu verisoarele, de 14 de ani, respectiv 15 ani.Din primele verificari, se pare ca minorii erau fara parinti, iar politistii incearca sa afle…

- Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIF), Alis Grasu, a explicat, pentru MEDIAFAX, cum a decurs interventia cadrelor medicale in cazul copilului de 3 ani care ar fi decedat dupa ce ar fi consumat, alaturi de parinti, shaorma. Ancheta interna la Serviciul de Ambulanta.

- Un barbat in varsta de 56 de ani, angajat la Mina de uraniu de la Botusanu - Crucea, a murit subit la iesirea din tura. Cazul a intrat in atentia politistilor si a Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, pentru a se stabili in ce conditii s-a produs decesul si daca este vorba de un ...

- Angajatii de la Transport Calatori Express Ploiesti au declansat conflictul de munca si asteapta o intalnire, pentru conciliere, convocata de Inspectoratul Teritorial de Munca. Sindicalistii cer aprobarea contractului colectiv de munca si spun ca vor declansa greva generala daca partile nu vor ajunge…