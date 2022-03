Inspectoratul General pentru Imigrari: Cetatenii ucraineni pot beneficia de protectie temporara in Romania. Ce presupune acest lucru

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptate in sedinta de vineri, 18 martie, a Guvernului Romaniei. "Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina…

- N. Dumitrescu Reprezentanții instituțiilor care au ca activitate aplicarea masurilor de protecție sociala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au venit cu noi precizari in ceea ce privește facilitarea condițiilor de acces pe piața muncii din Romania, inclusiv pentru refugiații ucraineni…

- DOCUMENT| Refugiații ucraineni vor beneficia de transport gratuit cu avionul, trenul, rutier și naval: Hotararea aprobata de Guvern DOCUMENT| Refugiații ucraineni vor beneficia de transport gratuit cu avionul, trenul, rutier și naval: Hotararea aprobata de Guvern „Astazi (sambata – n.r.) a avut loc…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca putini ucraineni cer azil in Romania. Potrivit lui Raed Arafat, pana in acest moment, cateva zeci de persoane care au sosite din Ucraina au solicitat azil in țara noastra.„Putini cer la acest moment azil pentru a ramane…

- Național. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, vineri, Hotararea numarul 9 prin care se modifica și completeaza Hotararea CNSU nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor.

- ​​Guvernul a aprobat proiectul de Hotarâre privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2022, informeaza Ministerul Muncii, act normativ care ar fi trebuit adoptat anul trecut, acesta fiind și motivul pentru care de 2-3 luni multe dosare…