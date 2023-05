Stiri pe aceeasi tema

- Admiterea la liceu ar putea sa se faca dupa noi reguli, conform ultimului anunț facut de Ministerul Educației. Avand in vedere cererea mare pentru liceele bune, elevii vor susține o noua proba daca vor sa obțina un loc la școala dorita.

- Elevii și parinții se impotrivesc unui examen suplimentar de admitere la liceu, ulterior Evaluarii Naționale, așa cum prevede noul proiect al legii invațamantului preuniversitar. Care sunt argumentele lor și cum se poziționeaza ministrul Ligia Deca.

- World Vision Romania sustine ca posibilitatea ca liceele sa-si organizeze propriile concursuri de admitere, introdusa in noul pachet de legi ale educatiei, va adanci inechitatea deja existenta in randul copiilor si solicita sa existe acelasi sistem de admitere la liceu pentru toti elevii, iar diferentierea…

- Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare fișa de inscriere la liceu 2023. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile in fișele de inscriere la liceu, in prezența parintelui și a dirigintelui, in perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023. Media claselor V-VIII nu mai este luata in calcul pentru…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a prezentat luni, intr-o conferinta de presa, proiectele legilor educatiei,despre care afirma ca au beneficiat de un amplu proces de consolidare, au sprijinul politic al coalitiei. Ministrul a precizat ca primul pilon este cresterea calitatii in educatie si reducerea…

- Liceele din Dolj vor prezenta oferta de admitere in clasa a IX-a pe 8 mai. La aceasta data si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj va publica brosura de admitere, care va avea o rubrica separata pentru admiterea in invatamantul profesional si dual. Anul ierarhia pentru distribuirea computerizata se va…

- Sedintele cu parintii pentru consilierea la inscriere si alegerea liceului pot avea loc si online, intre 15 mai si 9 iunie. Brosura de admitere la liceu 2023 urmeaza sa fie publicata de catre inspectoratele scolare in data de 8 mai, potrivit calendarului oficial. Acest lucru inseamna ca elevii de clasa…

- Elevii și profesorii din 10 județe ale țarii au, in perioada 13-17 februarie, vacanța “mobila” decisa de inspectoratele școlare (ISJ). Pentru ei, vineri, 10 februarie, modulul 3 din anul școlar 2022-2023 se incheie, urmand ca, dupa aceasta vacanța de schi de o saptamana, sa inceapa modulul cu numarul…