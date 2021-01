Inspecția Socială, în control la primăriile vasluiene VERIFICARI… Toate cazurile sociale din județul Vaslui vor fi luate la puricat dupa ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat controale severe la anchetele sociale facute de primarii. “La nivel de guvernare, i-am asigurat pe romani ca cei care pur și simplu nu vor sa munceasca nu o sa mai fie duși in spate de oamenii harnici”, a Articolul Inspecția Sociala, in control la primariile vasluiene apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

