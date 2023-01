Inscripții fasciste în zona unui parc din vestul țării. Polițiștii îi caută pe autori Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta zona au fost inscripționate cu spray de culoare […] Articolul Inscripții fasciste in zona unui parc din vestul țarii. Polițiștii ii cauta pe autori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inscripții cu tenta nazista au aparut pe aleile parcului Opera din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta…

- La data de 28 decembrie 2022, ora 11:44, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe DN 7, in localitatea Simeria, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului, au constatat ca, un barbat…

- O persoana a fost ranita in noaptea de miercuri spre joi, intr-o garsoniera dintr-un imobil din Hunedoara, din cauza acumularii de gaz provenit de la o butelie cu improvizații la sistemul de racordare.

- Barbat din Alba prins in parcarea unui restaurant din Deva, cu mașina plina de țigari de contrabanda. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba a fost depistat de polițiștii din Deva in parcarea unui restaurant din oraș. Cand polițiștii i-au verificat mașina au avut parte de o surpriza: autoturismul…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Polițiștii din Prahova pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…