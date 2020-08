Stiri pe aceeasi tema

- ​Google, Facebook, Amazon, eBay și alte platforme online au eliminat sute de milioane de „reclame dubioase” la produse sau servicii legate de coronavirusul COVID-19, în ultmele luni, într-o acțiune de combatere a înșelatoriilor pe internet declanșata la solictarea Comisiei…

- În contextul creat de pandemia COVID-19, când vine vorba de cautari pe Google, în România au fost de mare interes, în momentul declararii starii de urgența, subiecte ca „hârtia igienica”, „cum sa te tunzi” sau „pâine”. Între…

- ​Startup-urile din România și Republica Moldova care dezvolta tehnologii în domeniul educației (edtech) se pot înscrie pâna pe 30 iunie 2020 la un accelerator de afaceri ce ofera finanțari de maximum 195.000 de euro fiecare. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Ziarul Unirea FOTO: Dupa 4 luni de pauza ACS Karate Forever Alba Iulia a susținut o inedita competiție de karate online Clubul ACS Karate Forever Alba Iulia a reușit sa organizeze primul turneu de karate online, punandu-se punct astfel pauzei de 4 luni cauzata de pandemia de coronavirus. Competiția…

- Invațamantul din Romania sufera schimbari fara precedent, din toamna! Guvernul vrea ca in clase sa fie maximum 10-15 elevi, iar aceștia sa sta cel mult 4 ore pe zi la școala. In plus, fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa online.DOCUMENTUL…

- Google acorda unei Organizatii Non-Guvernamentale (ONG) din Romania, a carei misiune este incurajarea programarii, educatiei digitale si sustinerea adoptiei tehnologiei in randul copiilor, un grant in valoare de 200.000 de euro, pentru derularea unor programe de siguranta online si activitati conexe…

- ​Antreprenorii din România și Republica Moldova se pot înscrire online la o competiție pan-europeana pentru firme IT, cu premii totale de 350.000 de euro, organizata de un accelerator de afaceri de la Bruxelles. Citește mai departe, consulta ghidul competiției și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Doar 68% dintre elevii din Romania au acces la echipamente electronice pentru școala online, arata un studiu realizat de IRES in perioada 27-30 aprilie și numai jumatate dintre elevi au participat la școala...