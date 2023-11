Stiri pe aceeasi tema

- ADR CENTRU PUBLICA APELUL DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA URBANA INTEGRATA A MUNICIPIILOR DIN REGIUNEA CENTRU Aproape 130 milioane euro vor putea fi solicitate de cele 20 de municipii din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru proiecte de dezvoltare urbana integrata Agenția…

- ADR CENTRU PUBLICA APELUL DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA URBANA INTEGRATA A MUNICIPIILOR DIN REGIUNEA CENTRU Aproape 130 milioane euro vor putea fi solicitate de cele 20 de municipii din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru proiecte de dezvoltare urbana integrata Agenția…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari imediate cod galben de vant puternic pentru diferite zone din 16 judete. Rafalele de vant vor atinge chiar si 100 de kilometri la ora.Potrivit meteorologilor, in judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita și Sibiu se vor semnala, pana la ora…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține granturi de cate 250.000-1,5 milioane de euro pentru investii in afaceri ca service-uri și splatorii auto, hoteluri, cabinete medicale sau IT, in cadrul unui apel de proiecte pentru care s-au…

- Un nou apel de finantare este lansat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027. Cu un buget de peste 80 milioane euro disponibili, se pot finanta intreprinderile ce depun solicitare de finantare in…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada 24 august, ora 12:00 - 25 august, ora 8:00, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, in judetele: Harghita, Mures, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara,…

- Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 18 judete, aferente bazinelor hidrografice Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, care va fi valabila pana vineri dimineata, conform Agerpres.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu cod galben…