Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari la infrastructura, la intrarea in Alba Iulia, in zona podului de la Partoș. Primaria recomanda rutele alternative Primaria Alba Iulia a anunțat miercuri inceperea unor noi lucrari la loturile de mobilitate urbana, care complica și mai mult traficul din oraș. Concret, lucrarile incep la intrarea…

- Profesorii din intreaga țara se pregatesc pentru un moment crucial in cariera lor – examenul de definitivat 2024. Acesta reprezinta o etapa importanta in parcursul lor profesional, iar pentru a participa la acest examen, cadrele didactice trebuie sa se asigure ca dosarul lor de inscriere este complet…

- Cand se deschide noua creșa la Alba Iulia, in cartierul Partoș. Va avea 45-50 de locuri Primarul Gabriel Pleșa a dat detalii, luni, despre stadiul investiției de construire a noii creșe din cartierul Partoș al municipiului Alba Iulia, pe strada Liliacului. Lucrarile sunt in desfașurare. Potrivit primarului,…

- Balbele aparute in privința deschiderii noii creșe din cartierul Speranța ( vezi modul in care au fost pregatite și promovate HCL-urile pe subiect și anunțul triumfalist al viceprimarului municipiului Piatra Neamț, Marius Irimia, ca va putea da in funcțiune Creșa din cartierul Speranța joi, 21 septembrie),…

- Creșa din orașul Tauții-Magherauș este dotata conform standardelor europene, finanțata prin Programul Operațional Regional. Vizita doamnei ministru al Educației, Ligia Deca, in Maramureș s-a finalizat cu inaugurarea Creșei din orașul Tauții-Magherauș, care are 60 de locuri. Este o investiție importanta,…

- Anul școlar 2023-2024: Care sunt DOCUMENTELE necesare pentru inscriere sau transfer, de la creșa pana la liceu Anul școlar 2023-2024: Care sunt DOCUMENTELE necesare pentru inscriere sau transfer, de la creșa pana la liceu In contextul inceperii noului an școlar, Direcția de Sanatate Publica Alba a publicat…

- Marți, 22 august, a inceput organizarea de șantier pentru o noua creșa in Pitești, in cartierul Gavana. La „Albina” se va construi o creșa pentru 40 de copii, pe un teren de 5 400 de mp. Se vor face și locuri de joaca, spații verzi și alei pietonale. „Ne-am asigurat, prin finanțarea obținuta de la […]

- In fiecare luna, mii sau poate chiar zeci de mii de persoane din Romania intra in concediu pentru cresterea copilului. Acest lucru poate afecta, intr-o oarecare masura, productia economica a tarii, astfel ca autoritatile au cautat solutii pentru a incuraja persoanele aflate in concediu de crestere a…