Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte important sa știm diferite moduri in care putem da voce poveștilor persoanelor vulnerabile și crea un spațiu in care sa fie auzite și ințelese. In cadrul Workshop-ului de Storytelling, vom explora metode practice și tehnici eficiente pentru a construi conexiuni puternice cu experiențele…

- Inscrie-te cat mai repede la cursul gratuit de competențe digitale. Au mai ramas cateva locuri disponibile. Se pot inscrie persoanele care: -au minim 25 de ani -locuiesc in regiunea Nord-Vest -sunt angajate Cursul de competențe digitale este organizat in cadrul proiectului “Formare pentru Performanța”,…

- Managerul FC Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminica, dupa ce a obtinut titlul de campioana a Romaniei, ca nu mai este la varsta la care sa dedice trofeul cuiva, doar jucatorilor, si sotiei sale, care il suporta desi cheltuie toti banii familiei, anunța news.ro."Sotia ma suporta si copiii. Ce…

- Pe MaxBet.ro se desfașoara saptamana cinci din Provocarea MaxRoyale! Distracția continua cu Turneul Play’N Go, unde iți poți juca șansa pentru o parte din premiile totale de 25.000 RON CASH + 20.000 ROTIRI GRATUITE și, daca ești norocos, poți caștiga unul dintre cele doua smartphone-uri de ultima generație…

- Elevii e clasa a VIII-a se pot inscrie pe 15 și 16 mai pentru a susține probele de de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba materna/de limba moderna, daca vor sa opteze pentru licee vocaționale.

- Pana pe 6 mai 2023, va puteți inscrie la prima ediție a Cupei Rotaract – Tir Sportiv, care va avea loc in 13 mai, la Poligonul “Opriș Tiberiu” din Luduș. „La sugestia mentorilor noștri de la Rotary Campia Turzii, am decis sa ne alaturam acestui eveniment devenit deja tradiție pentru ei. Pot participa…

- Inscrie-te la cursul nostru de competențe digitale, unde vei invața: -noțiuni de baza ale tehnologiei informației -sistemul de operare Windows -editoare de texte – Microsoft Word – editoare de calcul tabelar – Microsoft Excel -prezentari – utilizarea Power Point -internet și comunicare online Pentru…

- Andrei Cristea (38 de ani), antrenorul celor de la CS FC Dinamo, a vorbit despre inceputul sau in caiera de tehnician și a avut un mesaj radical pentru antrenorii care nu au Licența Pro din Liga 1. Cristea a dezvaluit cum se simte in aceasta noua postura, de antrenor, și la ce fel de filozofie este…