Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 48% in martie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce innoptarile au fost mai multe cu 55%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In luna martie 2022, comparativ…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada ianuarie-martie, au insumat 1.796.400 persoane, in crestere cu 27,4% fata de perioada similara din 2021, in timp ce sosirile in apartamente si camere de inchiriat inregistrate au insumat 144.400 persoane, in crestere cu 48,4%,…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada ianuarie-martie, au insumat 1.796.400 persoane, in crestere cu 27,4% fata de perioada similara din 2021, in timp ce sosirile in apartamente si camere de inchiriat inregistrate au insumat 144.400 persoane, in crestere cu 48,4%, arata…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-31.03.2022, au insumat 1796,4 mii persoane, in crestere cu 27,4% fata de perioada 01.01.-31.03.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-31.03.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Iașul se afla pe harta celor mai apreciate destinații in randul turiștilor, daca este sa ne raportam la statisticile efectuate in unitațile de cazare de pe raza județului Iași, de la inceputul anului. Peste 4.670 de persoane au fost cazate in hoteluri de patru stele, 7.190 au preferat hotelurile de…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele doua luni ale anului au insumat 1,157 milioane persoane, in crestere cu 18,2% fata de perioada similara din anul 2021. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada ianuarie-februarie au insumat 2,192…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 16,1%, in luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, iar innoptarile cu 15,6%, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 au insumat 1.157.400 persoane, in crestere cu 18,2% fata de perioada 01.01.-28.02.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 sosirile turistilor romani in structurile…