- Cresterea lenta a economiei zonei euro ameninta sa amplifice riscurile la adresa stabilitatii financiare cauzate de ratele mai ridicate ale dobanzilor, avertizeaza Banca Centrala Europeana, transmite Bloomberg. In conditiile in care impactul inaspririi politicii monetare de catre BCE continua sa produca…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, a declarat luni la conferinta "Oportunitati si provocari in restructurarea preventiva", ca Romania va face trecerea de la creștere economica bazata pe consum catre o creștere bazata pe investiții, conform Agerpres.„Revin la prezent: subliniem…

- Cresterea economica a Romaniei va incetini la 2,2% in 2023, din cauza inflatiei care reduce veniturile disponibile reale, a conditiilor stricte de creditare si a cererii externe mai reduse, potrivit estimarilor de toamna publicate miercuri de Comisia Europeana citate de news.ro.

- Fostul premier Florin Cițu continua sa faca opoziție din interiorul coaliției de guvernare. Acesta duce discursul anti-PSD la un nou nivel și acuza „guvernarea socialista” ca a bagat Romania in criza, citand in acest sens datele Institutului Național de Statistica.„INS CONFIRMA CRIZA ECONOMICA!…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul unui mesaj transmis cu ocazia celei de-a XII-a editii a GoTech World ca aproape un sfert din creșterea economica inregistrata in Romania, in prima jumatate a anului, reprezinta contributia sectorului IT&C.

- Fondul Monetar Internațional a revizuit in scadere prognoza pentru țara noastra. Și Banca Mondiala are estimari mai pesimiste in ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut. Pentru economiști, explicatiile sunt clare: scaderea consumului din cauza scumpirilor.

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale anului in curs a fost de 18,228 miliarde de euro, in scadere cu 17,2%, respectiv 3,782 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada similara din 2022, potrivit INS, semn ca activitatea economica și cea de consum sunt in scadere.…

- Cresterea economica ramane o mare provocare pentru Germania, a declarat joi ministrul de Finante, Christian Lindner, informeaza Reuters."Cresterea ramane o mare provocare. Trebuie sa consolidam cresterea in Germania, nu doar prin programe de cerere guvernamentala, care ar putea alimenta inflatia,…