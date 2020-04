Stiri pe aceeasi tema

- "Scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei. Scaderea numarului de salariati in toate sectoarele economiei. Cresterea preturilor in comertul cu amanuntul", arata estimarile managerilor. In cadrul anchetei de conjunctura din luna aprilie 2020, managerii din industria prelucratoare…

- Managerii estimeaza o scadere accentuata a activitatii si a numarului de salariati in toate sectoarele economiei in urmatorele trei luni, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statitica (INS).

- Managerii romani anticipeaza ca activitatea in toate sectoarele economiei va scadea in urmatoarele trei luni, șomajul va crește, iar preturile in comertul cu amanuntul se vor majora și ele,potrivit unei anchete realizate de Institutul National de Statistica.

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, reducerea numarului de salariati in toate sectoarele economiei si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit rezultatelor unei anchete publicata marti de Institutul…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, reducerea numarului de salariati in toate sectoarele economiei si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit rezultatelor unei anchete publicata marti de Institutul…

- INS: Managerii IMM-urilor se asteapta la reducerea cu 50% a activitatii sau chiar inchiderea ei, din cauza crizei COVID-19. Care sunt cele mai lovite domenii Intreprinderile mici si mijlocii vor fi cele mai afectate de pandemia de coronavirus, iar managerii lor au estimat ca principal risc reducerea…

- Intreprinderile mici si mijlocii vor fi cele mai afectate de pandemia de coronavirus, iar managerii lor au estimat ca principal risc reducerea cu peste 50% a activitatii sau chiar inchiderea ei, informeaza miercuri Institutul National de Statistica, dupa ce a desfasurat o ancheta privind evolutia…

- ​În vederea masurarii impactului coronavirusului Covid19 sau SARS-Cov.2, Institutul Național de Statistica a realizat o ancheta ad-hoc în perioada 17-19 martie 2020, ancheta în cadrul careia managerii firmelor au fost întrebați daca vor considera ca activitatea lor se va restrânge…