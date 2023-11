Stiri pe aceeasi tema

- Datele operative referitoare la miscarea naturala a populatiei evidentiaza o evolutie nefavorabila a acestor fenomene demografice la nivelul judetului in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului anterior, a anunțat, recent, prin intermediul unui buletin informativ,…

- In luna august 2023 numarul nașterilor inregistrate a crescut atat fața de luna august 2022, cat și fața de luna precedenta (iulie 2023), arata INS. Numarul deceselor inregistrate in luna august 2023 a scazut fața de luna august 2022, dar a crescut fața de luna precedenta (iulie 2023); In luna august…

- In iulie 2023 s-au nascut 14.287 de copii, cu 1.967 mai multi decat in luna iunie 2023, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2023 a fost de 18.946 (9.904 barbati si 9.042 femei), cu 793 decese (350 barbati si 443 femei)…

- ”In iulie 2023 s-a inregistrat nasterea a 14.287 copii, cu 1.967 mai multi copii decat in luna iunie 2023. Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2023 a fost de 18.946 (9.904 barbati si 9.042 femei), cu 793 decese (350 barbati si 443 femei) mai multe decat in luna iunie 2023. Numarul deceselor…

- Numarul accidentelor rutiere grave, al deceselor soldate si al ranitilor de la inceputul anului si pana in prezent este cel mai mic din ultimii 10 ani. Dar, desi statistica are cifre in scadere, dramele petrecute pe drumurile din tara au un impact deosebit de fiecare data, a afirmat, duminica, director…

- Evoluția principalelor fenomene demografice in Județul Dambovița, in luna iunie, ultima analizata, fața de luna precedenta a fost caracterizata prin scaderea natalitații dar și a numarului de decese. In cifre, in luna iunie 2023, numarul nasterilor inregistrate a scazut atat fața de luna precedenta…

- Numarul casatoriilor inregistrate la oficiile de stare civila din Regiunea Centru in luna iunie 2023 a fost de 1209, cu 25 evenimente mai puține fata de luna precedenta, respectiv cu 166 evenimente mai puține comparativ cu luna iunie 2022. In perioada ianuarie – iunie 2023, numarul casatoriilor a fost…

- Ieri, Ministerul Sanatatii a informat ca 374 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, citat de Agerpres. la ATI sunt internati 38 de pacienti, 24 dintre acestia fiind nevaccinati impotriva SARS-CoV-2. Din totalul pacientilor internati in…