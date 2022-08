INS: Consumul de energie electrică, în scădere cu 4,4% la 30 iunie Productia interna de energie a scazut, in primul semestru din 2022, cu aproape 500.000 tone echivalent petrol (tep), comparativ cu intervalul similar din anul precedent, in timp ce consumul de energie electrica s-a diminuat cu 4,4%, conform datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Statistica oficiala releva faptul ca, la 30 iunie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 2%, iar cele de energie electrica cu 5,6%, fata de acelasi interval din 2021. Principalele resurse de energie primara au totalizat 16,283 milioane tone tep, in scadere cu 334.100 tep, raportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

