- ”In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 20 21 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut, in ansamblu, cu 1 6 , 3 %, datorita cresterilor in registrate la cifra de afaceri…

- “Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 16,6%, datorita cresterii comertului…

- “Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, a inregistrat o cifra de afaceri cu 36,2% mai mare comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020, influentata de cresterea cifrei de afaceri la: serviciile de coafura si alte activitati de…

- “Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I – 30.VI.20 21 , comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.20 20 a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 1 3 , 4 % datorita cresterii vanzarilor de produse nealimenta re…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 mai 2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 15,3%, datorita cresterii comertului cu…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 mai 20 21 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 mai 20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut p e ansamblu cu 1 4 , 2 %, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din:…

- Afacerile rezultate din serviciile de piata prestate intreprinderilor au crescut, in primele cinci luni ale anului, cu doua cifre, atat ca serie bruta (+14,2%), cat si ca serie ajustata (+12,9%), comparativ cu intervalul similar din 2020, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 40,9%, in primele cinci luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat, ca serie bruta, cu 27,6%, potrivit datelor…