- Un volum brut de 18,904 milioane metri cubi de lemn s-au recoltat anul trecut, cu 558.000 metri cubi mai putin fata de 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Pe specii forestiere, rasinoasele reprezinta 36,8% din volumul total de masa lemnoasa recoltata, fagul…

- In luna iunie 2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 9,1%, cat și ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 6,3%, arata datele prezentate…

- Stocul de retail modern din Romania, format din centre comerciale, parcuri de retail si galerii comerciale cu o suprafata inchiriabila de minimum 5.000 de metri patrati, va depasi 4 milioane de metri patrati, pana la finalul acestui an, arata datele rapoartelor Bucharest Retail Market si Retail Regional…

- Lungimea simpla a conductelor de canalizare a crescut in anul 2019 cu 4,7% fata de anul 2018, la 40.268 km, in timp ce lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile a fost cu 2,4% mai mare fata de anul 2018, de 86.518,8 km, arata datele publicate vineri, 17 iulie, de Institutul National de…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in luna mai fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 18,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 20,2%, a anuntat luni Institutul…

- Cheltuielile totale de investitii in sectorul metalurgic au insumat anul trecut 278,4 milioane de lei, in crestere, in termeni nominali, cu 42,3% fata de 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Investitiile au inregistrat cresteri la utilaje folosite pentru…

