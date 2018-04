Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…