INS: 50.000 de gospodării din întreaga ţară au participat la recensământul de probă Institutul National de Statistica a efectuat in perioada 1 februarie - 31 martie 2021 recensamantul de proba, in etapa de pregatire a Recensamantului populatiei si locuintelor care va avea loc in cursul anului 2022, iar la acesta au participat 50.000 de gospodarii din intreaga tara, conform unui comunicat al institutiei.



Recensamantul de proba a vizat testarea capacitatii de colectare a datelor, modul de functionare a solutiei tehnice pentru auto-recenzare, precum si organizarea fluxului de lucru in procesul de recenzare.



