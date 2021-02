Stiri pe aceeasi tema

- Probe zdrobitoare legate de planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la care de Lucian Boncu, se regasesc in inregistrarile facute de DIICOT in dosarul in care liderul interlop a fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Conform PRESSALERT.ro, anchetatorii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, cu ocazia preluarii de catre Joe Biden a mandatului de președinte al SUA, ca in planul social și economic al noii administrații americane se regasesc masuri promovate de PSD și criticate de PNL-USR. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a salutat miercuri preluarea de catre Joe Biden a mandatului de presedinte al Statelor Unite si s-a aratat convins ca parteneriatul cu Romania va fi extins. "Salut preluarea mandatului de presedinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden. Planul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus ca planul sau economic de 5 ani a eșuat în atingerea obiectivelor sale ”în aproape fiecare sector” în timp ce a dat startul unui congres al Partidului Muncitoresc aflat la guvernare, a informat miercuri presa de stat KCNA, relateaza…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, astazi, ca partidul il propune ca președinte al Camerei Deputaților pe deputatul de Timiș, Catalin Drula. Vom reveni cu amanunte. ”Am discutat cu Dan Barna. Deocamdata nu am facut declarații publice pe aceasta tema”, a declarat Drula pentru PRESSALERT.ro Articolul…

- MORTII CU MORTII… Principalul martor in cazul crimei de la Muzeul din Husi, din anul 2000, cand a fost asasinata directoarea institutiei, Violeta Veturia Teodoru Bazarciuc, a murit si el, de curand. A fost gasit fara viata in vie, insa, spun apropiatii, cauzele au fost strict medicale. Este vorba despre…

- Ungaria si Polonia au avertizat, joi, ca nu vor face concesii in disputa cu Uniunea Europeana, cerand excluderea mecanismului privind statul de drept din procedura de adoptare a bugetului comunitar si a Fondului de relansare economica post-pandemie. Asocierea mecanismului privind respectarea normelor…