- Pentru prima oara fabricate, studio de design, prototipare și producție inființat in 2018, in urma unei investiții proprii și a programului Start Up Nation și-a deschis porțile catre specialiști, arhitecți, designeri, dar și catre publicul larg, pe parcursul Romanian Design Week (11-20 septembrie 2020,…

- Sistemul de termoficare din București raporteaza in acest an pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte, de doua ori cat pierderile consemnate anul trecut, conform Elcen, producatorul de caldura al Capitalei. In 2019, aceste pierderi erau de 1.200 de tone pe ora, iar in 2016 au fost de 800 de tone pe…

- Montate de OMV PETROM și ENEL X Fiecare stație de reincarcare va avea o putere disponibila de minimum 50 kW *** Un ciclu de incarcare de pana la 80% a bateriei unui autovehicul va dura aproximativ 25 de minute București, 9 septembrie 2020 - OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa…

- Potrivit declarației sale de avere, facuta publica pe 15 iunie 2020, Raed Arafat a primit in 2019 un salariu lunar de aproximativ 10.000 de lei pe luna. Anual a primit de la MAI venituri de 116.808 lei, la care s-au mai adaugat inca 13.316 lei ca norma de hrana și echipamente. Seful DSU deține…

- Dupa ce aseara s-au tras la sorti grupele Ligii Campionilor, CSM Bucuresti si SCM Valcea deja incep pregatirile pentru duelurile de foc din cea mai importanta competitie europeana intercluburi. Antrenorii celor doua cluburi, Adrian Vasile și Florentin Pera au oferit primele reactii dupa aflarea adversarelor.…