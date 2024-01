Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de sarbatori este una dintre cele mai frumoase din an, insa uneori ajungem sa uitam sa ne mai bucuram, prea agitati si ocupati sa facem tot ce ne-am propus. Sarbatorile ajung de multe ori sa fie un motiv de stres si presiune din lipsa timpului si dorinta de a face cat mai multe lucruri. E greu…

- O icoana veche, agațata intr-o bucatarie, pe care proprietara planuia sa o arunce, s-a dovedit a fi o capodopera din secolul al XIII-lea, in valoare de 25 de milioane de dolari. Lucrarea va fi expusa la muzeul Luvru din Paris.

- Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timisoara a suferit a treia infrangere stagionala in cinci partide in actuala editie de campionat. Banatenii au avut la un moment dat +15 cu Rapidul, iar in utima secunda doua libere cu care puteau transa partida. Kesar a transformat doar una si asa s-a intrat…

- Restaurantul McDonald’s din Gara de Nord din București a fost inchis temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru mai multe nereguli, printre care preparate expirate, zone insalubre si mizerie. Amenda primita de restaurant a fost in valoare de 50.000 de lei. ”Am…

- UEFA a anunțat oficial gazdele EURO 2028 și EURO 2032. Campionatul European din 2028 va fi gazduit de Regatul Unit și Irlanda, in timp ce cel din 2032 va avea loc in Italia și Turcia, care au avut o candidatura comuna. Astfel, se confirma organizarea in comun a marilor evenimente, așa cum s-a intamplat…

- In lumea tehnologiei mobile, telefoanele inteligente au devenit o parte importanta a vieții noastre de zi cu zi. Atunci cand ne alegem un telefon, nu mai vorbim doar despre o necesitate. Parca a devenit un intreg proces de selecție, in care trebuie sa fim atenți la foarte multe detalii, ca sa ne asiguram…

- O parte dintre proprietarii afacerilor afectate de campania de obținere a mai multor terenuri in proprietatea primariei au decis sa ii raspunda primarului Dominic Fritz la acuzele aduse și sa prezinte probe in favoarea lor. Ei au acuzat primarul orașului ca aduce acuze nefondate, ca ii face interlopi…

- Reprezentantele Timisului din Liga 3 au avut o etapa excelenta, chiar daca trei dintre formatii au evoluat in deplasare. Patru victorii si o remiza este bilantul echipelor din cel mai vestic judet al tarii in etapa a VIII-a. In C7, Ghiroda si Giarmata Vii s-a impus categoric in „Vale”, la Petrosani,…