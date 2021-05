Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen Dawson din Marea Britanie a cucerit medalia de aur in proba feminina de 100 m spate din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta, la capatul unei finale care s-a repetat din cauza unei probleme legate de semnalul de start, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Organizatorii…

- Inotatoarea ungara Katinka Hosszu a cucerit al 14-lea titlu de campioana europeana din cariera sa, impunandu-se in finala probei feminine de 400 m mixt din cadrul campionatelor continentale, luni seara la Budapesta. Foto: (c) Tamas Kovacs/EPA Hosszu a fost cronometrata in 4 min 34 sec 76/100, timp…

- ​Sportivul Robert Glinta s-a calificat, luni, în finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatului European de natatie de la Budapesta.Glinta a reusit al treilea timp în semifinale, 24.57, dupa rusul Kliment Kolesnikov (23.93) si grecul Apostolos Christou (24.49).În…

- Marian Dragulescu, 40 de ani, s-a clasat pe locul 24 in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, insa gimnastul revine dupa o accidentare Marian Dragulescu a evoluat, joi in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, el fiind prezent doar la sarituri. Gimnastul in varsta de 40 de ani a…

- Echipa germana THW Kiel, campioana europeana en titre la handbal masculin, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins in deplasare formatia ungara Pick Szeged cu scorul de 33-28, in a doua mansa a optimilor de finala. Invingatoare in meciul tur cu acelasi scor, 33-28,…

- Dubla mansa dintre FC Porto si Chelsea, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, se va disputa in orasul spaniol Sevilla din cauza restrictiilor de calatorie dintre Portugalia si Marea Britanie luate in contextul pandemiei de coronavirus, au anuntat marti UEFA si clubul portughez,…