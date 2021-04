Stiri pe aceeasi tema

- Federatia internationala de natatie (FINA) a anulat Cupa Mondiala de sarituri in apa de la Tokyo, prevazuta intre 18 si 23 aprilie, care urma sa fie o competitie preolimpica test pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, transmite DPA. La concursul de la Aquatics Center din capitala Japoniei urmau…

- Danezul Kim Rasmussen a fost inlocuit cu Bojana Popovici la 8 zile dupa ce a caștigat grupa de calificare pentru Jocurile Olimpice! Federația din Muntenegru nu a oferit nicio justificare Muntenegru a invins Norvegia cu 28-23 și a pierdut in fața Romaniei, 25-28 in turneul preolimpic de la Podgorica,…

- ​​Kim Rasmussen, fostul antrenor al echipei CSM Bucuresti, a calificat nationala Muntenegrului de handbal feminin la JO de la Tokyo, chiar din grupa României, însa forul national de profil nu i-a prelungit contractul. Noul antrenor: fosta mare jucatoare Bojana Popovic, care pregateste si…

- Spadasina Ana-Maria Popescu, medaliata cu aur la JO 2016 cu echipa, a devenit al 60-lea sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au anuntat, marti seara, Federatia Romana de Scrima si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria a obtinut biletul pentru Tokyo dupa ce…

- Sorana Cirstea (30 de ani, 66 WTA) a obținut o derogare și va putea reprezenta Romania in probele de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Federația condusa de Ion Țiriac a jucat un rol determinant. Chiar daca in acest moment nu indeplinește criteriile necesare pentru a fi prezenta…

- Turneul de judo de la Paris, care urma sa aiba loc pe 8 si 9 mai, a fost amanat dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo prin decizia Federatiei internationale de resort, a anuntat miercuri Federatia franceza de judo, scrie AFP. ''IJF a informat FFJUDO despre intentia sa de a anula turneul de Marele…

- Federatia internationala de gimnastica (FIG) a anuntat miercuri anularea circuitului Cupei Mondiale de gimnastica artistica la individual compus, care urma sa faca parte din sistemul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Circuitul de Cupa…

- Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris vor merge inainte conform planificarii, indiferent de soarta Jocurilor Olimpice de la Tokyo din aceasta vara, in contextul actual al pandemiei de coronavirus, a anuntat Comitetul francez de organizare, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Japonia si Comitetul…