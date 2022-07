Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a luat un nou aur pentru Romania la Campionatele Europene de juniori. Stafeta de 4×100 m liber a Romaniei, formata din David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu, a cucerit astazi aurul la Campionatele Europene de inot pentru juniori, care se desfașoara la Otopeni intre…

- In semn de omagiu pentru aceasta zi, pompierii bacauani au urcat Drapelul Național pe Varful Moldoveanu, la altitudinea de 2544 metri. In aceasta expediție nu a fost vorba doar despre a urca fizic un munte sau despre a “cuceri un varf”, spun salvatorii noștri, sergent major Genes Raluca și locotenent…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 109 sanctiuni contraventionale și fost reținute 54 de permise de conducere. In perioada 17-19 iunie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…

- Sport Club Municipal Bacau va avea doua atlete care vor participa la Campionatele Europene de Junioare 2 ce se vor desfașura luna viitoare, in Israel, la Ierusalim. Este vorba de Ștefania Zediu, care va lua startul in proba de 400 metri și de Adnana Vranceanu, care va concura la 200 metri. Adnana și-a…

- Forțele Aeriene Romane participa la stagiul de instruire aplicativ APROC 22. In perioada 6-17 iunie, un detașament format din 30 de militari și 2 elicoptere IAR-330 SOCAT din cadrul Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau participa la stagiul de instruire aplicativ ,,Air…

- S-a votat astazi, in unanimitate, proiectul ”Festivalul copilariei” privind manifestarile din perioada 1 – 5 iunie. Evenimentele vor fi transmise online pe pagina Municipiului Bacau pentru cei din diaspora, plecați la munca pentru familiile lor, sau pentru cei care, din varii motive, nu vor putea fi…

- „Curațam Romania ” au spus in aceasta dimineața jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in „misiunea” de igienizare a albiei raului Tazlaul Sarat, alaturandu-se astfel campaniei desfașurate la nivel național „Curațam Romania ”. Dovada este data de sacii cu peturi, ambalaje și…

- Pentru pompierii bacauani, luna aprilie a fost una de foc. In aceasta perioada, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau s-au inregistrat 821 situații de urgența. Printre cele mai frecvente solicitari sunt cele pentru stingerea incendiilor,…