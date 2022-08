Innotek, societatea craioveană care face expertize tehnice pentru macarale şi stivuitoare Compania craioveana Innotek Group, care activeaza in domeniul instalatiilor de ridicat, este un colaborator de baza pentru detinatorii de utilaje de ridicat din regiunea Olteniei. Pe langa cursurile de formare pentru macaragii, stivuitoristi sau masinisti terasamente pe care le organizeaza de ani buni, societatea realizeaza si expertize tehnice pentru macarale, stivuitoare, translatoare stivuitoare sau elevatoare pentru vehicule. Fara expertiza tehnica, utilajele nu ar putea fi folosite. Innotek realizeaza verificari tehnice in utilizare pentru investigații cu caracter tehnic la instalații de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

