Innobyte devine partener VTEX în România Innobyte, o companie romaneasca specializata in software development pentru ecommerce, anunța semnarea unui parteneriat cu VTEX, platforma enterprise de comerț digital cu ajutorul careia brandurile și retailerii iși gestioneaza operațiunile de comerț. Prin acest parteneriat, Innobyte va dezvolta aplicații și va implementa soluțiile VTEX. Innobyte estimeaza ca va genera in jur de 30% din veniturile sale in urmatorii trei ani in urma colaborarii cu clienții platformei VTEX. VTEX (NYSE: VTEX), platforma de comerț digital pentru branduri și retaileri de tip enterprise, a intrat oficial pe piața din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

