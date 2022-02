Stiri pe aceeasi tema

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Via Carpatia cuprinde retele de infrastructura rutiera din sapte state: pleaca din Lituania ajunge in Polonia, trece prin Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Via Carpatia este un plan transnational de constructie de autostrazi. La el au aderat Lituania, Polonia, Slovacia si Ungaria in 2006.…

- Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a inregistrat modificari in majoritatea statelor membre UE in ultimii trei ani, insa cea mai importanta crestere a fost inregistrata in Romania, de la 74% din media UE in 2018, pana la 80% din media UE in 2020,…

- Președintele american Joe Biden ar fi promis sprijin militar suplimentar statelor NATO din Europa Centrala și de Est, în cadrul discuțiilor avute cu liderii din regiune, potrivit Reuters. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei și al convorbirilor dintre președintele american…

- Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la impactul acțiunilor Rusiei asupra securitații aliaților și partenerilor din regiune și coordonarea intre statele aliate.In intervenția sa, Președintele Klaus Iohannis a salutat dialogul in Formatul București 9 (B9), fapt ce confirma valoarea…

- Președintele SUA Joe Biden va avea consultari prin videoconferința, joi, cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit Calea Europeana. Principala tema de discuție este convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a propus negocieri cu NATO pentru ca Alianța sa fie impiedicata sa se extinda spre estul Europei și sa aduca arme aproape de teritoriul Rusiei, relateaza EFE, citata de Agerpres.”In dialogul cu SUA si aliatii lor, vom insista sa ajungem la acorduri concrete care sa…