Inna nu urcă pe scenă fără 15.000 de euro! Ce avere impresionantă a făcut solista Inna nu urca pe scena fara 15.000 de euro! Nu are prea multe apariții scenice, dat fiind restricțiile medicale, insa ”ține coada sus” La 13 ani de cand a ajuns in lumea buna a muzicii, solista ce a avut parte de performanța ca melodiile sale sa ajunga la sute de stații radio din intreaga lume, ramane o artista prețioasa, cu un”gaj” concertistic pe masura. Solista cu aproape 7 milioane de abonați ai canalului sau de YouTube (una dintre cele mai urmarite artiste romance la nivel internațional), Inna a avut caștiguri pe masura popularitații sale, de ordinul milioanelor de euro. Drept pentru care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

