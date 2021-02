INNA, imagini de la filmarea videoclipului ”Flashbacks” din Palazzo Versace din Dubai

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- A terminat in forța anul 2020 cu un triumf la turneul ITF de la Dubai, iar acum romanca incearca sa repete succesul tot in Emiratele Arabe Unite, dar la Abu Dhabi. Dupa retragerile Simonei Halep și Patriciei Țig, Sorana este singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul principal al competiției din zona…

- Carla’s Dreams incheie 2020 cu o surpriza pentru fanii lor care le-au fost alaturi in tot acest an și lanseaza „Simplu și ușor”. Piesa a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Marcel Botezan și Sebastian Barac, text Carla’s Dreams, iar videoclipul a fost regizat și filmat de NGM Creative (Bogdan…

- Medicul Ioana Stancel, una din invitatele Digi24 la un jurnal de știri, a fost invadata pur și simplu de gandaci de bucatarie, in direct. Nici prezentatoarea, nici cameramanii sau alți membri din regia de emisie, nu o avertizeaza pe invitata. Mai mult, nici macar nu intrerup imaginile difuzate pe post.…

- Probabil ați vazut cu toții „recapitularile” de pe Spotify ale prietenilor. Și da, deși nu toate ne-au interesat, n-am putut sa trecem de valul de story-uri. Ei bine, Spotify a oferit și un top pentru Romania, acolo unde pe primul loc sta piesa lui NANE, „Dragostea Ta”, piesa fiind pe locul 1 in topurile…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii INNEI: artista lanseaza albumul “Heartbreaker” care include 10 piese obținute in urma sesiunii Dance Queen’s House. INNA a stat izolata 3 saptamani intr-o casa alaturi de cei mai apreciați songwriteri și producatori: Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli…