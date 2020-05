Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu mai este o puștoaica și are o familie numeroasa formata dintr-un soț iubitor și trei copilași haioși, prezentatoarea, actrița și vedeta de televiziune a vrut sa faca un gest important pentru ai ei. Astfel ca Alina Pușcaș și-a facut niște tatuaje speciale pentru cei la care ține cel mai mult.Astfel…

- Noul sezon al emisiunii Gospodar fara pereche a fost, de departe, cel mai incendiar de pana acum. De multe ori, gospodarii și concurentele au uitat de existența camerelor de filmat și s-au lasat prada pasiunii.

- Fundașul celor de la FCSB, Dragoș Nedelcu are o iubita celebra: Aza Gabriela este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala de la noi. Blonda superba de 20 de ani e intr-o relație cu jucatorul FCSB din octombrie anul trecut, iar in timpul pandemiei de coronavirus a facut senzație pe…

- Pe 26 martie Anca Sina Serea impreuna cu Adi Sina și ceilalți copii l-au sarbatorit pe David, primul nascut al fostei știriste de sport și vedete de televiziune. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și apoi au facut cateva filmulețe speciale de la sarbatorirea puștiului care…

- Soldatii Armatei Nationale nu pot iesi in concedii si nici nu au voie sa participe la activitati in masa. Decizia a fost luata de ministrul Apararii, Victor Gaiciuc, dupa ce in tara a fost confirmat primul caz de infectare cu noul virus.