Inna a ajuns la spital după ce scena pe care cânta s-a prăbușit Inna a ajuns la spital dupa ce scena pe care canta s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut in cadrul unui turneu pe care artista il susținea in Turcia. Cantareața a trecut prin momente cumplite in Instanbul, dupa scena pe care canta s-a prabușit. Momentan, nu se știu cauzele care au dus la prabușirea scenei, dar Inna a fost ranita și a ajuns la spital, așa cum a anunțat chiar ea pe contul de Instagram, sambata noaptea. Deși are picioarele bandajate, starea ei este una buna. Romanca le-a transmis fanilor ingrijorați ca este bine și ca va continua turneul, cu un concert la Ankara. “Scena s-a prabușit.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

