Înmormântare cu restricții pentru un tânăr mort în explozie. Testul Covid, pozitiv! Familia tanarului din Darabani, mort in urma unui accident cumplit in atelier, a primit o veste socanta. Parintii nu isi vor putea priveghea copilul mort, pentru ca acesta a fost diagnosticat cu Covid. La scurt timp dupa ce a ajuns la Urgente, cu ambulanta, tanarul a fost testat pentru Covid19, iar rezultatul PCR a venit pozitiv. Intre timp, acesta a fost directionat cu o ambulanta cu medic catre o clinica din Iasi, unde inima i-a cedat patru zile mai tarziu, pe data de 25. Medicii ieseni l-au testat si ei, la randul lor, pentru Covid, rezultatul venind din nou pozitiv. Acesta a fost declarat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

