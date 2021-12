Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari firme de avocatura si un grup de opt agentii de media au fost platite cu peste patru milioane de euro in lunile de dinaintea lansarii ratate a Super Ligii Europei, potrivit documentelor consultate de Bloomberg. Conform acestor documente, cabinetul londonez de avocatura Clifford Chance LLP…

- Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, și fostul șef al UEFA, Michel Platini, au fost acuzați de frauda in Elveția, informeaza Politico. Cei doi foști oficiali din fotbal sunt acuzați ca au aranjat ilegal o plata de 2 milioane de franci elvețieni (1,89 milioane de euro) de la FIFA catre Platini. Decizia…

- O megaproprietate din Los Angeles, SUA, considerata cea mai scumpa casa din lume, care trebuia sa fie scoasa la vanzare cu 500 milioane de dolari, a intrat in administrare judiciara, dupa ce proprietarul nu a platit datorii de peste 165 de milioane de dolari și a dat faliment, scrie Bloomberg. Acum,…

- FIFA va fi nevoita sa plateasca despagubiri în valoare de 120 de milioane de dolari pentru ca a folosit spray-ul de trasare a liniilor albe pentru zidul format înaintea unei lovituri libere fara acordul celor doi intentatori ai acestuia. Argentinianul Pablo Silva si brazilianul Haine…

- Etapa a VIII-a a Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat sambata, ambele formații salajene din Liga a III-a de fotbal evoluand in deplasare. SCM Zalau s-a deplasat la Vadu, unde a intalnit formația Someșul Dej, in timp ce Sportul Șimleu Silvaniei a evoluat pe terenul formației CFR II Cluj. SCM Zalau…

- Jucatorul meciului de la Navodari a fost desemnat Codrin Bercu, de la echipa gazda.Echipele de rugby Universitatea Cluj si Tomitanii Constanta s au intalnit astazi, la Cluj Napoca, in meciul pentru locurile 5 6 din SuperLiga.Gazdele s au impus cu 36 24, dupa ce au condus si la pauza, scor 20 7. Partea…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat primul sau gol in Superliga greaca de fotbal, in meciul pe care PAOK Salonic l-a castigat cu scorul de 2-1 pe terenul echipei Panetolikos, in etapa a treia. Micutul mijlocas ofensiv a inscris cu capul de la circa 11 metri, dupa o minge trimisa in careu…

- Un tanar de 24 de ani din SUA a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare dupa ce a creat o schema Ponzi cu criptomonede. Pierderile investitorilor depasesc 90 de milioane de dolari. Investitorii lui Stefan Qin au crezut ca au gasit o afacere sigura – Virgil Sigma, un hedge fund care…