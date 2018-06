Stiri pe aceeasi tema

- Accident șocant la Hanul Morilor in Constanța. In baiat in varsta de 24 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat in plin intr-un autobuz. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, pe DN 2A. Impreuna cu el, pe scaunul din dreapta fața, se afla o fata in varsta de 17 ani.…

- Un barbat in varsta de 52 de ani s-a inecat cu mancare si a murit, dupa o petrecere organizata de primarul din comuna Ciorani, judetul Prahova. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UPDATE: Potrivit Jandarmeriei Buzau, echipajele au fost solicitate sa intervina, prin 112, dupa ce albinele unei stupine au devenit foarte agresive, la intarea in localitatea Aldeni din judetul Buzau si au atacat trei persoane, dintre care doua au murit. “Au intepat trei persoane, dintre care…

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…

- Putin inainte de miezul noptii la telefonul de urgenta 112 a sunat alarma: un om a cazut intr o groapa, adanca de patru metri, intre Movilita si potarnichea, judetul Constanta.Imediat, la locul evenimentului au plecat salvatorii de la ISU Dobrogea, dar pentru cel cazut in groapa de cazemata militara,…

- Zeci de mii de rusi au iesit in strada dupa tragedia de la Kemerovo pentru a denunta coruptia si a-i cere demisia lui Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere si reales recent pentru al patrulea mandat la Kremlin.

- Un gest de inconstienta a dus la cel mai socant accident feroviar din acest an! Soferul de 38 de ani a depașit coloana de masini de la trecerea cu calea ferata. In scurt timp a urmat tragedia!