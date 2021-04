Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 29 mart - Sputnik. In prezent, 196 de școli activeaza in regim online. 155 sunt din Chișinau, cinci sunt din raionul Calarași, 32 de instituții din raionul Caușeni, cate o instituție din raionul Drochia, Nisporeni, Ocnița și Rezina. La fel, din cauza numarului mare de infectari in randul…

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, apelul la 112 a fost efectuat la ora 20:45. Un barbat a anunțat ca intr-un restaurant de pe strada Petru Rareș este amplasat un obiect explozibil. La fața locului au intervenit Batalionul de patrulare și reacționare…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Președintele țarii, Maia Sandu, a anunțat pe pagina sa de Facebook despre cele peste 21 de mii de doze de vaccinuri Pfizer, care urmeaza sa ajunga astazi in țara noastra. © Inquam Photos / OCTAV GANEACe spune Agenția Europeana a Medicamentului despre vaccinul…

- PodcasturiCOVID-19: Situația din Moldova la un an de pandemie Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, șefa Direcției Politici in Domeniul Sanatații Publice din cadrul Ministerului Sanatații, Daniela Demișcan, a menționat ca in prezent situația epidemica din țara este una critica. In ultimele…

- CHIȘINAU, 25 feb - Sputnik. Informația despre decesul lui Andrei Gherman a fost confirmata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, dar și de mulți colegi de breasla ai fostului oficial. Ex-ministrul suferea de o boala incurabila de mai mulți ani. © Photo : OmbudsmanS-a stins din viața…

- CHIȘINAU 16 feb - Sputnik. Șase barbați și cinci femei cu varsta cuprinsa intre 26 și 91 de ani au fost diagnosticate cu hipotermie saptamana trecuta. Astfel, in perioada 8 - 14 februarie aceștia au solicitat ajutorul medicilor și au fost transportați la spital. © Sputnik / Miroslav RotariO femeie…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații in comun cu angajații Inspectoratului de poliție Rașcani au reținut patru persoane pentru comercializarea pastilelor psihotrope. Oamenii legii au stabilit in cadrul investigației ca liderul gruparii, un barbat de…