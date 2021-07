Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unui copilaș de un an au trait momente de groaza dupa ce micuțul s-a inecat cu o bomboana. Speriați cand au vazut ca baiețelul mai respira, parinții au solicitat intervenția rapida a medicilor. Din pacate, echipajul medical nu a putut sa salveze victima, moment in care familia indurerata s-a…

- Un șofer de 41 de ani al unui autoturism a intrat miercuri pe contrasens pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona Mihaiești și s-au ciocnit frontal cu un camion incarcat cu piatra. In urma impactului, omul a murit, iar alți doi pasageri din mașina, o femeie de 39 de ani și un copil de 4 ani, au ajuns la…

- Un barbat dintr-o localitate din nordul județului Galați a murit in a treia zi de Paște dupa ce s-a inecat cu un mic. Echipajul de la Ambulanța a facut manevre de resuscitare, dar nu a reușit sa-l salveze. Incidentul s-a produs marți și a fost anunțat la 112. Victima, un barbat in varsta de 52 de ani,…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost impuscat accidental cu o arma cu aer comprimat, de catre fratele sau cu trei ani mai mare, la marginea unei paduri din judetul Mures. Echipajul medical ajuns a fata locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe copil ... The post Tragedie la o ieșire la…