Stiri pe aceeasi tema

- In Regatul Unit si Uniunea Europeana au fost inregistrate aproape 3,9 milioane de cazuri de COVID-19, iar Romania se afla pe locul 7, din acest punct de vedere, dupa Spania, Franta, Regatul Unit, Italia,...

- Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile" in anotimpul ploios. "Ar fi utile unele sfaturi clare. Maștile trebuie inlocuite in mod regulat și mai ales pe timp de ploaie", spune Tim Spector, profesor de epidemiologie genetica la Kings College London, pentru The Times. …

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa a Covid-19, a declarat Alexandru Rafila, și pot aparea probleme foarte serioase daca numarul celor din terapie intensiva continua sa creasca. Rafila nu exclude sa se ajunga la 2.000 de imbolnaviri pe zi. Rafila a declarat, miercuri, la Digi24,…

- Dr. Alexandru Rafila crede ca Romania a intrat in valul 2 al pandemiei: “Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa. Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus, crede profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El spune ca…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca, in prezent, in Romania exista o transmitere comunitara intensa. Nu este exclus ca in aceasta saptamana sa ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Alexandru Rafila a declarat, astazi, ca a fost ingrijorat de cifrele vazute la raportarea…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.693 si cel al deceselor la 126, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica. Dintre romanii confirmati cu SARS-CoV-2, 1.917 sunt in Italia, 1.253, in Spania, 124 in Franta, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie,…

- "Deși Romania nu a avut in perioada starii de urgența un numar de victime comparabil cu al țarilor care au fost puterniclovite de pandemie - Regatul Unit, Spania, Italia, Franta și Germania - și nici un numar semnificativ de persoane internate in secțiile ATI ale spitalelor, este singura țara…