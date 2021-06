Piețele financiare americane au inchis intr-o nota pozitiva luna mai, in ciuda unei inflații mai mari decat se anticipa, investitorii așteptand sa vada daca este vorba intr-adevar de un fenomen tranzitoriu, precum anticipeaza autoritațile care stabilesc politicile monetare, scrie Ionuț Paulenco, analist de piața la eToro. Indexul Dow Jones, dominat de firme din industrie, a incheiat saptamana cu un plus de 0,9% și o creștere totala de 1,9% in luna mai, cea de-a patra creștere lunara consecutiva. Nasdaq, care este dominat de acțiuni din sectorul tehnologic, a avut o creștere saptamanala de 2,1%,…