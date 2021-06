Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai contagioasa varianta a SARS-COV-2 de pana acum, tulpina indiana sau Delta, va fi in curand dominanta in toata Europa, sunt de parere oameni de știința citați de Politico . Graficele arata clar cum noua varianta caștiga teren, insa epidemiologii spun ca, in realitate, raspandirea e mai rapida…

- „Ne dorim sa crestem rata de imunizare si procentul celor vaccinati, mai ales în contextul actual, în care vedem ca, în anumite tari, tulpina Delta este cu o raspândire destul de mare. Practic, ne uitam cu…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata ca tulpina indiana a SARS-CoV-2 poate deveni predominanta si in Romania, ea afirmand ca spitalele sunt pregatite pentru valul patru al pandemiei. "Ne dorim sa crestem rata de imunizare si procentul celor vaccinati, mai ales in contextul…

- Cazurile de infectare cu varianta Delta a coronavirsului au inregistrat o crestere de 79% in Marea Britanie intr-o saptamana, a anuntat vineri Public Health England (PHE), relateaza dpa potrivit Agerpres. Dr. Jenny Harries, director executiv al UK Health Security Agency, a declarat ca in Marea Britanie…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de varianta Delta, aparuta initial in India, relateaza AFP.…

- Marea Britanie amana ridicarea ultimelor restrictii anti-Covid, dupa 21 iunie, pe fondul cresterii numarului infectarilor din cauza raspandirii variantei Delta, descoperita pentru prima data in India.

- Tulpina indiana a Covid-19 (Delta) este cu 50% mai contagioasa decat cea britanica (Alfa): Studiu Varianta de Covid-19 detectata in India (Delta) este cu 50 de procente mai contagioasa decat cea detectata in Marea Britanie (Alfa) si este responsabila de raportarea a peste 400.000 de cazuri pe zi in…

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…