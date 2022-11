Ingredientul toamnei care dă o savoare aparte chiftelelor. Nu te-ai gândit niciodată la el, însă schimbă tot gustul Ingredientul toamnei care da o savoare aparte chiftelelor. Cel mai probabil, nu l-ai luat in calcul pana acum. Gospodinele cu experiența in bucatarie știu ca preparatul schimba total gustul mancarii. Ofera o aroma spectaculoasa bilelor din carne lasate la prajit. Il poți adauga atat in compoziția chiftelelor, cat și in sosul in care le gatești. […] The post Ingredientul toamnei care da o savoare aparte chiftelelor. Nu te-ai gandit niciodata la el, insa schimba tot gustul appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientul banal care schimba total gustul cafelei. Deși este folosit la scara larga in unele culturi, romanii nu obișnuiesc sa il adauge in bautura pe baza de cofeina. Unii susțin ca este modalitatea perfecta de a scadea nivelul de amaraciune al cafelei și de a-i accentua aroma naturala. Vezi despre…

- Orice gospodina face tot posibilul pentru a pregati cea mai buna masa pentru musafirii sai și, pentru ca acest lucru sa mearga fara greșeli, folosește vesela cea noua, preparatele cele mai delicioase și ustensilele cele mai bune. Iata ce nu trebuie sa gatești vreodata in tigaia de fonta. Ce nu este…

- Portocalele sunt recomandate in orice sezon al anului, datorita faptului ca aceste citrice iți asigura aportul zilnic necesar de vitamina C, fiind fructe benefice pentru organism. Pe langa limonade, sucuri naturale sau prajituri, iata cum poți utiliza portocalele pentru a prepara cea mai gustoasa dulceața.…

- Pentru ca suntem in toiul toamnei, alimentul vedeta al acestui sezon este, desigur, dovleacul. Placintele cu dovleac sunt extrem de gustoase și ușor de preparat, fiind un adevarat deliciu, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari. Care este ingredientul secret care-i da savoare. Secretul pentru…

- Romanii incep sa consume din ce in ce mai multa carne in sezonul rece. Cu toate astea, nu multe dintre gospodine știu sa o prepare ca la carte. Friptura de pui poate fi una delicioasa, zemoasa și cu o crusta crocanta pe deasupra. Bucatarii profesioniști știu care este secretul pentru un astfel de preparat.…

- Toamna este, fara doar și poate, anotimpul muraturilor, umplerii rafturilor din camara cu preparate de care sa ne bucuram pe durata lunilor de iarna. Cand se face varza murata, in gospodariile din zona Moldovei se folosește un ingredient ce, la prima vedere, pare banal, dar care are efecte spectaculoase.…

- Cu toate ca este o practica tot mai rar intalnita in randul celor care locuiesc in orașe, mai ales la bloc, inca exista „curajoși” care prefera sa iși umple rafturile din camara cu produse preparate acasa. Pentru ei avem un truc culinar de neratat. Acesta este ingredientul rar care se pune in varza…

- In perioada mai rece a anului, romanii prefera sa-și rasfețe papilele gustative cu mancaruri bogate in calorii, calde și sațioase, pentru a-i veni de hac frigului de afara, profitand de faptul ca petrec mai mult timp in interior. Pe langa sarmale și tocanițe, ardeii umpluți sunt nelipsiți de la casa…