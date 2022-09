Ingineri și maneliști, războinici și eseiști Incepe școala. Luni, pe 5 septembrie. Turismului romanesc și, mai ales elevilor, li s-au furat zece zile din viața. Daca vorbim despre Statul capturat, trebuie sa discutam și despre copilaria capturata. Sper sa fie ultimele zile pe care Guvernele Romaniei le imprumuta fara dobanda de la acești copii. In cazul Guvernului in exercițiu, cuvantul „oligoelement” […] The post Ingineri și maneliști, razboinici și eseiști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

