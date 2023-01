Videoclipul, care ramane arhivat pe site-ul web al Tesla, a fost lansat in octombrie 2016 si promovat pe Twitter de directorul general Elon Musk ca dovada ca ”Tesla se conduce singura”. Dar automobilul Model X nu se conducea singur cu tehnologia implementata de Tesla, a declarat Ashok Elluswamy, directorul software-ului Autopilot la Tesla, in transcrierea unei depozitii din iulie luata ca dovada intr-un proces impotriva Tesla pentru un accident mortal in 2018, care a implicat un fost inginer al Apple. Marturia lui Elluswamy, devenita publica acum, reprezinta prima data cand un angajat al Tesla…