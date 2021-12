Îngerul i-a dat un mănunchi de stele bradului: Creștinarea pomului de iarnă O legenda crestina spune ca in noaptea Nasterii Mantuitorului, flora, fauna si toate creaturile vii, au venit la Betleem cu daruri. Micul brad nu avea insa niciun cadou… Și era atat de obosit incat nu a putut sa tina piept copacilor mai mari care l-au impins in spate pentru a-l ascunde vederii. Dar atunci, unui inger din apropiere i s-a facut mila si a indicat unui manunchi de stele sa vina sa se aseze pe ramurile delicate ale bradutului. Cand pruncul Iisus a vazut frumosul bradut luminat, a zambit si l-a binecuvintat, indemnand ca din acel moment brazii sa fie impodobiti cu lumini, in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

