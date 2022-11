Ingenios: Japonezii folosesc hârtia igienică pentru a preveni sinuciderile Hartie igienica cu mesaje in vederea prevenirii sinuciderii - aceasta este initiativa originala implementata recent in universitatile din departamentul japonez Yamanashi (la vest de Tokyo), transmite luni AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

