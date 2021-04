Infrastructura spațială, proiect ambițios în estul Chinei Orasul-port Ningbo din estul Chinei a lansat un proiect ambitios de construire a celei de-a cincea rampe de lansare pentru rachete din tara. Proiectul face parte dintr-un obiectiv mai amplu si pe termen lung de extindere a infrastructurii spatiale din China. Aceasta pentru a satisface cererea mare preconizata in ce priveste misiunile spatiale comerciale. O companie de constructii tehnologice a obtinut contractul de construire a rampei de lansare, a unei sectiuni a centrului de comanda si a instalatiei de asamblare si testare, releva un document postat pe zite-ul Zonei Libere Comerciale Ningbo.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

