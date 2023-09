Înfrângerea Rusiei în fața Occidentului în Nagorno-Karabah Rusia i-a transmis luni premierului armean Nikol Pasinian ca el insusi este de vina pentru victoria Azerbaidjanului asupra Nagorno-Karabah pentru ca a insistat mai degraba sa flirteze cu Occidentul decat sa lucreze cu Moscova si Baku pentru pace, relateaza Reuters. Pasinian a declarat duminica intr-un discurs catre natiune ca Rusia a esuat in Armenia prin faptul ca nu a oferit mai mult ajutor pentru a evita criza din Karabah, adaugand ca va trebui sa transforme aliantele de securitate ale Armeniei. Ministerul rus de Externe a reactionat luni printr-un atac puternic impotriva lui Pasinian. „Suntem… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un decret guvernamental semnat de prim-ministrul Mihail Mishustin, Kremlinul a declarat joi ca va introduce restrictii ”provizorii” pentru exporturile de motorina, pentru a stabiliza preturile combustibililor pe piata interna. Interdictia, care a intrat in vigoare imediat si se aplica tuturor tarilor,…

- Acesta a spus ca interdictia nu se aplica combustibilului furnizat in baza acordurilor interguvernamentale membrilor Uniunii Economice Eurasiatice, conduse de Moscova, care include Belarus, Kazahstan, Armenia si Kargazstan. ”Restrictiile temporare vor ajuta la saturarea pietei combustibililor, ceea…

- In Republica Moldova nu a fost autorizat accesul pentru 18 savanți din Rusia, Belarus, Uzbekistan, Kazahstan și Tadjikistan. Aceștia urmau sa ajunga la o conferința desfașurata la Tiraspol conform presei din stinga Nistrului. Conform Tiraspolului, persoanelor nu li s-ar fi explicat motivul refuzului.…

- Exercitiile militare „Fratia armelor 2023” ale aliantei post-sovietice Organizatia Tratatului pentru Securitate Colectiva (OTSC), condusa de Rusia, au inceput vineri in Belarus, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk. La exercitii participa contingente nationale din Belarus, Kazahstan, Kirgizstan,…

- Exercitiile militare ”Fratia armelor 2023” ale aliantei postsovietice Organizatia Tratatului pentru Securitate Colectiva (OTSC) condusa de Rusia au inceput vineri in Belarus, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk, relateaza agentia EFE. La exercitii participa contingente nationale din Belarus, Kazahstan,…

- In aceasta toamna, Kanal D lanseaza serialul „Secrete de familie” ( titlu original: „Yargi”). Produs de creatorii serialului „Dragoste infinita”, „Yargi/ Secrete de familie” se bucura de un succes rasunator atat in țara de proveniența, Turcia, cat și in multe țari din Europa și America de Sud.Serialul…

- Arestarile in masa ale imigranților (atat legali, cat și ilegali) continua zilnic in Rusia. Kremlinul ii va trimite drept carne de tun in Ucraina pentru a lupta in razboiul lui Putin, conform activistului Igor Sushko. Raiduri in masa asupra migranților sunt in desfașurare de saptamani bune in toata…

- Iranul se va alatura saptamana viitoare Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), o alianta ce reuneste China si Rusia si din care mai fac parte patru foste republici sovietice din Asia Centrala, respectiv, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan si Kargazstan, a anuntat