- O vedeta de la noi s-a mutat din București pe fondul pandemiei de covid-19. Mulți artiști au fost afectați de pandemie, mai ales din punct de vedere financiar. Vedeta care a facut o schimbare radicala Ei bine, in cazul vedetei noastre, ea a ales ca plece din București. Și-a dorit de mult sa plece din…

- FC Barcelona a reușit doar un egal, scor 1-1, contra Granadei, în etapa a cincea din LaLiga. Golul egalizator al catalanilor a fost marcat în minutul 90.Granada a deschis scorul înca din minutul 2, prin Duarte. Gazdele au egalat in extremis, în minutul 90, prin Araujo.De…

- Mihai Morar nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre educația fiicelor sale. Gemenele fostului prezentator TV invața la o școala privata din București. Mihai Morar platește cateva mii de euro pe an pentru școala fetelor sale, Mara și Cezara.In prima zi de școala, Mihai Morar și soția sa și-au…

- Doua vecine de clasament, desparțite de un singur punct (Sassuolo este pe locul 9, iar Torino se afla pe 11) deschid etapa a 4-a din Serie A. Partida din prima divizie fotbalistica a Italiei are loc vineri seara, de la ora 21:45.Gazdele vin dupa o dezamagire, 1-2 cu AS Roma, cu gol încasat…

- Dupa debutul in tromba in noua editie de campionat, 31-24 cu HC Buzau, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud vrea sa continue seria evolutiilor foarte bune din aceasta toamna si sa se impuna si in meciul cu CSM Bucuresti, restanta din etapa intai a Ligii Nationale la handbal masculin. Partida se va juca…

- REȘIȚA – Reșița Locomotives a zdrobit duminica, 5 septembrie, cu scorul de 56-0, formația Bucharest Titans, in prima etapa a Campionatului Național de Fotbal American. Partida s-a disputat pe stadionul Metrorex din București! „Am facut deplasarea noua ore pana la București. Meciul a fost frumos, din…

- O brigada feminina de arbitri va oficia in premiera la un meci al nationalei de fotbal a Romaniei, cel cu Liechtenstein, programat pe 5 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, potrivit site-ului FRF. Meciul va fi condus de patru reprezentante…

- Primii beneficiari ai cursurilor tinute in spital ar putea fi aproximativ 250 de copii internati la Institutul Oncologic din Bucuresti, Institutul Fundeni si Spitalul Marie Curie. Sute de copii iși traiesc, din pacate, copilaria, in spitalele din Romania. De la cele mai fragede varste, ei duc o lupta…