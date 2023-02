Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… La Bumbata, localitate de pe raza comunei Vetrișoaia, se va inființa un nou punct de trecere a frontierei pe granița de est a Uniunii Europene. Un pod flotant va face legatura cu punctul omolog de pe celalalt mal al Prutului, din localitatea Leova, Republica Moldova. Decizia de inființare a…

- ALTE CONDIȚII… Senatul a adoptat miercuri, in plen, propunerea legislativa prin care se stabilește ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate decat maximum zece persoane. Acest proiect lovește, in primul rand, pe combinatorii care iși pun locuințele la dispoziția cetațenilor din Republica…

- SCANDAL… Un Cetațean de Onoare al municipiului Vaslui a fost propus sa devina membru in Academia Romana, insa nu a fost acceptat. Este vorba despre marele compozitor Eugen Doga, multipremiat și decorat atat in Republica Moldova și URSS, cat și in Romania. Acesta nu a primit numarul necesar de voturi…

- PE PODIUM… Zilele trecute, la Ungheni, Republica Moldova, a avut loc o noua ediție a turneului internațional de șah rapid “Ungheni – 50+”, competiție la care au participat șahiști cu varsta de peste 50 de ani din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Rusia și Letonia. Echipa Vasluiului, formata din Constantin…

- Problemele de sanatate i-au stricat planurile, la final de an, Vladuței Lupau, 31 de ani. Este o perioada incarcata pentru mulți artiști, care incearca sa obțina cat mai multe contracte, cu ocazia satrbatorilor. Ei bine, Vladuța Lupau trebuie sa puna pauza, pentru a se pune pe picioare, dupa ce a contactat…

- DE BELEA… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie Republica Moldova, care a fost depistat conducand un autovehicul, deși nu avea acest drept. Avand tupeu mai mult decat prevede legea, in ziua de 24 noiembrie…

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind cel putin o infrastructura critica in capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, relateaza Reuters si AFP. Sirenele antiaeriene au fost declansate in toata Ucraina si sistemele de aparare antiaeriana au intrat in…