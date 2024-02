Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni ale politistilor constanteni Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de disciplina rutiera.In urma activitatilor desfasurate, au fost…

- La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 51 de ani, despre faptul ca, fratele acesteia – MIȚIȚI GHEORGHE –din Ruscova, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: 1,65 m inalțime, constituție atletica,…

- Polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat in perioada 20-21 ianuarie, pe raza de competența, pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto aflați…

- Polițiștii din județul Mureș cauta un barbat in varsta de 44 de ani, plecat voluntar de la domiciliu. "La data de 20 ianuarie 2024, polițiștii Secției 11 Poliție Rurala Tarnaveni au fost sesizați, de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiul ei, de 44 de ani, a plecat, la data de 19 ianuarie … Post-ul…

- Polițiștii stațiunii Sovata impreuna cu polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au derulat joi, 18 ianuarie, intre orele 17.00 – 20.00, activitați de monitorizare a respectarii normelor de circulați pe drumurile publice de pe raza de competența, acționand pe DN13 E60 și DN13 A. "Cu ocazia activitaților…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti, la Constanta La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 15.10, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Nordului din satul Sinoie, fiind sub influenta…

- La data de 1 ianuarie 2024, in jurul orei 1.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Miercurea Nirajului au fost sesizați cu privire la faptul ca in fața unui imobil din comuna Eremitu un barbat a fost impușcat in picior de catre vecinul sau. "La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Arme…

- Miercuri, 20 decembrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați de mama unei femei de 25 de ani, din Leordina IVAȘCU MIHAELA cu privire la faptul ca, in data de 26 octombrie 2023 a plecat de la domiciliu, la munca in Spania, iar din data de 12 decembrie 2023 și pana in prezent…